Чирелли открыл счет в четвертом матче серии с «Колорадо» на 36-й секунде. У Кемпера перед броском слетел шлем

Чирелли забросил шайбу в четвертом матче серии с «Колорадо»

Форвард «Тампы» Энтони Чирелли отличился в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо».

24-летний канадец забросил шайбу на 36-й секунде и открыл счет в матче. При этом перед броском Чирелли у вратаря «Эвеланш» Дарси Кемпере слетел шлем.

На данный момент на счету Чирелли 8 (3+5) очков в 21-м матче плей-офф.