Невероятный гол Хедмана в ворота «Колорадо» после прохода от своей синей линии

Защитник «Тампы» Виктор Хедман отличился в четвертом матче финальной серии НХЛ против «Колорадо».

31-летний швед забросил шайбу на 31-й минуте встречи и сделал счет 2:1. При этом защитник прошел от своей синей линии до ворот соперника и бросил с неудобной руки.

На данный момент на счету Хедмана 18 (3+15) очков в 21 матче плей-офф.