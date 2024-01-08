Чибриков забросил десятую шайбу в сезоне за фарм-клуб «Виннипега»

«Манитоба» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Бельвилю» со счетом 1:2.

В составе фарм-клуба «Виннипега» единственный гол забил форвард Никита Чибриков, который стал второй звездой встречи.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 28 матчей, в которых набрал 24 (10+14) очка.