Тринеев забросил пятую шайбу в сезоне за фарм-клуб «Вашингтона»

«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме обыграл «Лихай Уэлли» со счетом 3:2.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Богдан Тринеев отметился голом и стал второй звездой встречи.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 28 матчей в АХЛ, набрав 9 (5+4) очков.