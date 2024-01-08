«Чикаго» — «Калгари»: видеообзор матча

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Блэкхокс» 3 (2+1) очка набрал Колин Блэкуэлл, 2 (1+1) очка у Никиты Зайцева, еще один гол забил Филипп Курашев. У «Флэймз» отличились Назем Кадри, оформивший дубль, и Эндрю Манджапане.

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