«Бостон» переиграл «Питтсбург», Маршан сделал хет-трик

«Бостон» принимал «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Брюинз» одержали победу со счетом 7:5.

У «Мишек» хет-трик сделал нападающий Брэд Маршан. Также он отметился голевой передачей.

По 3 очка набрали нападающий «Бостона» Давид Пастрняк и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

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«Бостон» — «Питтсбург» — 7:5 (0:1, 5:2, 2:2)

Голы: Янковски — 3 (Мэтисон), 3:24 — 0:1. Бержерон — 11, 20:11 — 1:1. Пастрняк — 15 (Ритчи, Крейчи), 20:45 — 2:1. Гюнтцель — 16 (Кросби, Дюмулин), 22:45 — 2:2. Маккэн — 9 (бол., Гюнтцель, Кросби), 25:11 — 2:3. Маршан — 15 (Грызлик, Макэвой), 34:56 — 3:3. Крейчи — 2 (бол., Маршан, Пастрняк), 38:29 — 4:3. Маршан — 16 (Макэвой, Бержерон), 39:40 — 5:3. Сиси — 3 (Янковски, Лафферти), 44:38 — 5:4. Пастрняк — 16 (Ритчи), 53:28 — 6:4. Кросби — 15 (мен., Гюнтцель), 58:45 — 6:5. Маршан — 17 (п.в., Койл, Макэвой), 58:59 — 7:5.

Вратари: Галак — Десмит (57:21 — 57:49, 58:42 — 58:45, 58:49 — 58:59, 59:07).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 28 (6+11+11) — 28 (9+9+10).

Наши: — - -.

3 апреля. Бостон. TD Garden.