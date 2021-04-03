Василевский отразил 25 бросков и помог «Тампе» победить «Детройт»

«Тампа» одержала победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1. Российский голкипер «Молний» Андрей Василевский отразил 25 бросков по своим воротам.

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«Тампа-Бэй» — «Детройт» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Колтон — 4 (Марун, Боргман), 4:07 — 1:0. Пойнт — 16 (Хедман, Палат), 7:26 — 2:0. Эрне — 8 (Нильсен), 44:00 — 2:1.

Вратари: Василевский — Грайсс (58:23).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (14+6+9) — 26 (7+7+12).

Наши: Сергачев (24.44/4/0) — Наместников (13.57/2/0).

3 апреля. Тампа. Amalie Arena.