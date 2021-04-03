НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 3, 4 апреля
18:05
С 3-го на 4-е апреля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
3 апреля
«Бостон» — «Питтсбург» (20.00 — по мск)
«Тампа-Бэй» — «Детройт» (20.00)
4 апреля
«Айлендерс» — «Филадельфия» (02.00)
«Баффало» — «Рейнджерс» (02.00)
«Флорида» — «Коламбус» (02.00)
«Колорадо» — «Сент-Луис» (04.00)
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» (05.00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...