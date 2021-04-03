НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 3, 4 апреля

С 3-го на 4-е апреля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

3 апреля

«Бостон» — «Питтсбург» (20.00 — по мск)

«Тампа-Бэй» — «Детройт» (20.00)

«Нэшвилл» — «Чикаго» (22.00)

4 апреля

«Айлендерс» — «Филадельфия» (02.00)

«Баффало» — «Рейнджерс» (02.00)

«Каролина» — «Даллас» (02.00)

«Монреаль» — «Оттава» (02.00)

«Флорида» — «Коламбус» (02.00)

«Вегас» — «Миннесота» (04.00)

«Колорадо» — «Сент-Луис» (04.00)

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» (05.00)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.