«Бостон» обыграл «Флориду» в первом матче серии, у Орлова результативная передача

«Бостон» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 3:1.

В составе «Брюинз» отличились Давид Пастрняк, Брэд Маршан и Джонатан Дебраск, защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. У «Пантерз» единственный гол забил Мэттью Ткачак, вратарь Сергей Бобровский остался в запасе.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Бостона». Второй матч пройдет 20 апреля и начнется в 2:30 мск.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Бостон» — «Флорида» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Пастрняк — 1 (бол., Бертуцци, Крейчи), 5:58 — 1:0. Маршан — 1 (Макэвой, Орлов), 23:41 — 2:0. Ткачак — 1, 26:34 — 2:1. Дебраск — 1 (Бертуцци, Заха), 37:32 — 3:1.

Вратари: Ульмарк — Лион (57:10).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (8+8+13) — 32 (15+9+8).

Наши: Орлов (22.32/5/+1) — -.

Счет в серии: 1-0

18 апреля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.