Капризов открыл счет в первом матче серии с «Далласом»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Далласа».

25-летний россиянин реализовал большинство на 20-й минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Капризова 76 (41+35) очков в сезоне и первое очко в плей-офф.