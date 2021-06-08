40 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» победить «Бостон» в пятом матче серии

«Айлендерс» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграли «Бостон» со счетом 5:4.

В составе «островитян» шайбы забросили Мэтью Барзал, Кайл Палмьери, Джош Бэйли, Джордан Эберле и Брок Нельсон. «Брюинз» ответили точными бросками Давида Пастрняка, который оформил дубль, Брэда Маршана и Давида Крейчи. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 40 бросков.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 10 июня в Нью-Йорке и начнется в 2:30 мск.