Суэймен заменил Раска в воротах «Бостона» после второго периода матча с «Айлендерс»
03:55
Вратарь «Бостона» Джереми Суэймен заменил Туукку Раска в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс».
22-летний американец вышел в начале третьего периода при счете 2:4. Для Суэймена это дебютная игра в нынешнем плей-офф.
В регулярном чемпионате Суэймен провел 10 матчей, в которых дважды сыграл на ноль.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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