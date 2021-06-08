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Суэймен заменил Раска в воротах «Бостона» после второго периода матча с «Айлендерс»

03:55
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Вратарь «Бостона» Джереми Суэймен заменил Туукку Раска в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс».

22-летний американец вышел в начале третьего периода при счете 2:4. Для Суэймена это дебютная игра в нынешнем плей-офф.

В регулярном чемпионате Суэймен провел 10 матчей, в которых дважды сыграл на ноль.

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