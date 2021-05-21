Бобровский сыграет в воротах «Флориды» в четвертом матче серии с «Тампой»
21:20
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский примет участие в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Тампы». Он выйдет в старте, пишет в Twitter журналист Дэн Роузен.
В нынешнем розыгрыше плей-офф россиянин провел два матча, отражая 89,8 процента бросков. «Флорида» уступает в серии со счетом 1-2.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю