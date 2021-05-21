Таварес получил сотрясение мозга

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф рассказал о состоянии нападающего Джона Тавареса. Тренер заявил, что у игрока диагностировано сотрясение мозга, пишет в Twitter журналист Эллиотт Фридман.

Ранее, 21 мая, Таварес был выписан из больницы. Однако в клубе объявили, что он выбыл на неопределенный срок.

В первом периоде матча плей-офф против «Монреаля» нападающий упал возле синей линии после хита защитника «Канадиенс» Бена Чиаро, а затем получил удар коленом в лицо от форварда Кори Перри.