Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Вашингтон»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча первого раунда плей-офф «Флорида» — «Вашингтон» (5:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.