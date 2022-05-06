Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Вашингтон»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча первого раунда плей-офф «Флорида» — «Вашингтон» (5:1). Все трое были выбраны из состава победителей.
Третьей звездой встречи признан российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
1 - 1
|1 - 1
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
|1 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
|1 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
1 - 1
|1 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
|1 - 1
|
Миннесота - Сент-Луис
|1 - 1
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 0
|2 - 0
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5.05
6.05
7.05
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|6.05
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|5 : 2
|6.05
|02:30
|
Флорида – Вашингтон
|5 : 1
|6.05
|04:30
|
Колорадо – Нэшвилл
|- : -
|6.05
|05:00
|
Калгари – Даллас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|2
|5
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|5
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|2
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Каролина
|2
|3
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|2
|3
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|2
|3
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|1
|0
|
|
Луи Доминге
Питтсбург
|1
|0
|
|
Антти Раанта
Каролина
|2
|0.89
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