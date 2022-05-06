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Сегодня, 05:53

Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Вашингтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча первого раунда плей-офф «Флорида» — «Вашингтон» (5:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
1 - 1
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
1 - 1
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
1 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
1 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
1 - 1
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
1 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1 - 1
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
1 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
5. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
1 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 0
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
0 - 0
4. Бостон - Каролина
0 - 0
2 - 0
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6.05
7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
6.05 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 5 : 2
6.05 02:30
Флорида – Вашингтон
 5 : 1
6.05 04:30
Колорадо – Нэшвилл
 - : -
6.05 05:00
Калгари – Даллас
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 2 5
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 2 5
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 2 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Каролина

 2 3
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 2 3
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 2 3
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 1 0
Луи Доминге

Луи Доминге

Питтсбург

 1 0
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 2 0.89
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