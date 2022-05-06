Тренин забросил первую шайбу в этом розыгрыше Кубка Стэнли

«Нэшвилл» сравнял счет во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо». После первого периода — 1-1.

На 16-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Яков Тренин. Для него эта шайба стала первой в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Всего за карьеру Тренин забросил 3 шайбы в 8 матчах плей-офф НХЛ за карьеру.