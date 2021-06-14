Варламов о победе над «Тампой»: «Добились успеха, не допуская глупых удалений»
04:13
Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов подвел итоги первого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (2:1).
«Мы неплохо начали. Первый период был хорошим, нам удалось уйти на перерыв при счете 0:0. В матче против такого соперника, как «Тампа», это было важно, потому что они всегда сильно начинают дома. Но мы играли хорошо, в свой хоккей, жестко, и в итоге добились успеха, не допуская глупых удалений», — приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.
Счет в серии 1-0 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 16 июня и начнется в 3:00 мск.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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