«Тампа» уступила «Баффало» и потерпела четвертое поражение подряд, Кучеров сделал голевой пас
«Тампа-Бэй» уступила «Баффало» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.
У хозяев забросили Тайсон Джост, Джек Куинн, Джефф Скиннер, Тэйдж Томпсон и Винс Хиностроза. У гостей отличились Алекс Киллорн, Ник Пербикс и Брэйден Пойнт.
Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал голевую передачу.
«Тампа» занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 79 очками в 62 матчах, команда потерпела поражение в четвертой игре кряду. «Баффало» идет на девятой строчке с 68 очками в 61 встрече.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Тампа-Бэй» — 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
Голы: Пойнт — 39 (бол., Кучеров, Стэмкос), 13:28 — 0:1. Томпсон — 42 (бол., Далин), 16:15 — 1:1. Хиностроза — 2 (Миттельштадт, Козенс), 25:35 — 2:1. Джост — 6, 32:30 — 3:1. Куинн — 12 (Томпсон, Скиннер), 39:46 — 4:1. Скиннер — 26 (бол.), 40:53 — 5:1. Пербикс — 5 (Пол), 42:55 — 5:2. Киллорн — 16 (мен., Жанно, Хедман), 53:18 — 5:3.
Вратари: Комри — Эллиотт (57:24 — 59:28, 59:48).
Штраф: 17 — 17.
Броски: 34 (13+17+4) — 36 (13+8+15).
Наши: Любушкин (23.17/1/0) — Кучеров (16.38/2/-1), Сергачев (24.32/2/-1).
4 марта. Баффало. KeyBank Center.
|5.03
|02:00
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Сан-Хосе – Вашингтон
|- : -
|5.03
|02:00
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Флорида – Питтсбург
|- : -
|5.03
|03:00
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Оттава – Коламбус
|- : -
|5.03
|03:00
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Ванкувер – Торонто
|- : -
|5.03
|03:00
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Виннипег – Эдмонтон
|- : -
|5.03
|04:00
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Чикаго – Нэшвилл
|- : -
|5.03
|06:00
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Калгари – Миннесота
|- : -
|5.03
|06:30
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Лос-Анджелес – Сент-Луис
|- : -
|5.03
|23:00
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Каролина – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|121
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|93
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|88
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|52
|
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Давид Пастрняк
Бостон
|61
|43
|
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
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Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
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Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26