НХЛ: «Бостон» — «Рейнджерс», «Сан-Хосе» — «Вашингтон» и другие матчи 4 и 5 марта
Регулярный чемпионат НХЛ.
4 марта, суббота
20.30 (мск) «Баффало» — «Тампа-Бэй»
5 марта, воскресенье
6.30 «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
|4.03
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|2 : 4
|4.03
|05:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|6 : 3
|4.03
|05:30
|
Аризона – Каролина
|1 : 6
|4.03
|06:00
|
Вегас – Нью-Джерси
|4 : 3 Б
|4.03
|06:00
|
Анахайм – Монреаль
|3 : 2
|4.03
|20:30
|
Айлендерс – Детройт
|- : -
|4.03
|20:30
|
Баффало – Тампа-Бэй
|- : -
|4.03
|21:00
|
Бостон – Рейнджерс
|- : -
|4.03
|23:30
|
Даллас – Колорадо
|- : -
Новости