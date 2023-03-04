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Сегодня, 16:00

НХЛ: «Бостон» — «Рейнджерс», «Сан-Хосе» — «Вашингтон» и другие матчи 4 и 5 марта

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Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

4 марта, суббота

20.30 (мск) «Баффало» — «Тампа-Бэй»

20.30 «Айлендерс» — «Детройт»

23.00 «Бостон» — «Рейнджерс»

23.30 «Даллас» — «Колорадо»

5 марта, воскресенье

2.00 «Сан-Хосе» — «Вашингтон»

2.00 «Флорида» — «Питтсбург»

3.00 «Ванкувер» — «Торонто»

3.00 «Виннипег» — «Эдмонтон»

3.00 «Оттава» — «Коламбус»

4.00 «Чикаго» — «Нэшвилл»

6.00 «Калгари» — «Миннесота»

6.30 «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
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«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
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«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
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«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
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9.03
4.03 03:00
Коламбус – Сиэтл
 2 : 4
4.03 05:00
Эдмонтон – Виннипег
 6 : 3
4.03 05:30
Аризона – Каролина
 1 : 6
4.03 06:00
Вегас – Нью-Джерси
 4 : 3 Б
4.03 06:00
Анахайм – Монреаль
 3 : 2
4.03 20:30
Айлендерс – Детройт
 - : -
4.03 20:30
Баффало – Тампа-Бэй
 - : -
4.03 21:00
Бостон – Рейнджерс
- : -
4.03 23:30
Даллас – Колорадо
 - : -
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