«Айлендерс» победили «Детройт», Сорокин отразил 22 броска
«Айлендерс» обыграли «Детройт» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
У хозяев сделал дубль Андерс Ли, по одной шайбе у Ноа Добсона и Зака Паризе. Единственный гол гостей на счету Дилана Ларкина.
Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 22 из 23 бросков.
«Айлендерс» занимают седьмое место в таблице Восточной конференции с 72 очками в 65 матчах, «Детройт» идет на 13-й строчке с 65 очками в 62 встречах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Детройт» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)
Голы: Ларкин — 23 (бол., Зайдер, Фаббри), 38:59 — 0:1. Паризе — 16 (Ахо, Палмиери), 42:11 — 1:1. Ли — 23 (Фэшинг, Сизикас), 44:39 — 2:1. Палмиери — 10 (бол., Добсон, Нельсон), 55:41 — 3:1. Ли — 24 (Бэйли), 57:21 — 4:1.
Вратари: Сорокин — Хелльберг.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 36 (16+9+11) — 23 (6+6+11).
Наши: Романов (16.35/1/+1) — -.
4 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.
|5.03
|02:00
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Сан-Хосе – Вашингтон
|- : -
|5.03
|02:00
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Флорида – Питтсбург
|- : -
|5.03
|03:00
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Оттава – Коламбус
|- : -
|5.03
|03:00
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Ванкувер – Торонто
|- : -
|5.03
|03:00
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Виннипег – Эдмонтон
|- : -
|5.03
|04:00
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Чикаго – Нэшвилл
|- : -
|5.03
|06:00
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Калгари – Миннесота
|- : -
|5.03
|06:30
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Лос-Анджелес – Сент-Луис
|- : -
|5.03
|23:00
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Каролина – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|121
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|93
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|88
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|52
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Давид Пастрняк
Бостон
|61
|43
|
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
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Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
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Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
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Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26