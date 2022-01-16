«Вашингтон» победил «Айлендерс» и прервал серию из четырех поражений, Овечкин забросил в пустые ворота

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 2:0.

Отличились Том Уилсон с передачи Алексея Протаса и Александр Овечкин, который забросил в пустые ворота. Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 34 броска из 35.

После этого матча «Вашингтон» прервал серию из четырех поражений подряд и с 51 очком занимает четвертое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 28 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Уилсон — 10 (Протас), 4:35 — 0:1. Овечкин — 25 (п.в., Кузнецов, Бэкстрем), 59:49 — 0:2.

Вратари: Варламов (57:52 — 59:49) — Ванечек.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 23 (7+8+8) — 36 (16+10+10).

Наши: — - Кузнецов (16.04/2/+1), Овечкин (19.09/4/+1).

15 января. Нью-Йорк. UBS Arena.