«Айлендерс» — «Вашингтон»: Овечкин забил в пустые ворота

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Он забил в пустые ворота.

#ALLCAPS Capitals win vs the Islanders with this empty net goal by Alex Ovechkin. also gives him the 4th most empty netters in a season. pic.twitter.com/BrS6v5KvRg — Capitals Replays (@capsreplays) January 15, 2022

За 11 секунд до финальной сирены россиянин сделал счет 2:0 в пользу своей команды. Первую шайбу забросил Том Уилсон.

36-летний Овечкин забросил 755-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ. По этому показателю он занимает четвертое место в истории.