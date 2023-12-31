Аскаров стал 171-м вратарем, которому Овечкин забивал в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

Таким образом, голкипер «Предаторз» Ярослав Аскаров стал 171-м вратарем, которому забивал 38-летний россиянин в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в лиге после Яромира Ягра (178) и Патрика Марло (177).

На данный момент на счету Овечкина 21 (7+14) очко в 34 матчах сезона.