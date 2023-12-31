Овечкин в матче с «Нэшвиллом» забросил седьмую шайбу в сезоне

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

38-летний россиянин забросил шайбу на 35-й минуте и сделал счет 2:2. Овечкин прервал серию из трех матчей без голов и набранных очков.

На данный момент на счету Овечкина 21 (7+14) очко в 34 матчах сезона.