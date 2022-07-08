«Аризона» выбрала Кули под 3-м номером на драфте НХЛ

«Аризона» сделала выбор на драфте НХЛ 2022 года. Под общим третьим номером был выбран нападающий USNDTP Логан Кули.

В сезоне-2021/22 на счету 18-летнего американца 75 (27+48) очков в 51 матче.

Found our guy. ?



With the third overall pick in the 2022 #NHLDraft, we've selected Logan Cooley. Welcome to Arizona, Logan! pic.twitter.com/rz3UdYmAcz — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) July 7, 2022

Церемония драфта проходит в Монреале (Канада).