Немец выбран вторым на драфте НХЛ-2022

«Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2022 года выбрал защитника «Нитры» Шимона Немеца под обшим вторым номером.

18-летний словак в прошедшем сезоне абрал 26 (1+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата в высшей профессиональной лиге Словакии. Также он завоевал бронзовые медали со сборной Словакии на Олимпиаде в Пекине и на взрослом чемпионате мира.

With the second pick in the 2022 #NHLDraft we are proud to select defenseman Simon Nemec. Welcome to Jersey!#DevilsDraft | @verizon pic.twitter.com/fTBLa8aDzJ — New Jersey Devils (@NJDevils) July 7, 2022

Церемония драфта проходит в Монреале (Канада).