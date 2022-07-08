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Сегодня, 02:44

Немец выбран вторым на драфте НХЛ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шимон Немец.
Фото Global Look Press

«Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2022 года выбрал защитника «Нитры» Шимона Немеца под обшим вторым номером.

18-летний словак в прошедшем сезоне абрал 26 (1+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата в высшей профессиональной лиге Словакии. Также он завоевал бронзовые медали со сборной Словакии на Олимпиаде в Пекине и на взрослом чемпионате мира.

Церемония драфта проходит в Монреале (Канада).

Драфт НХЛ-2022. Первый раунд драфта НХЛ 2022 года: Слафковски выбран первым номером
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ХК Нью-Джерси Дэвилз
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«Миннесота» выбрала Слафковски под первым номером на драфте НХЛ

Первый раунд драфта НХЛ 2022 года: Слафковски выбран первым номером
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