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Сегодня, 21:15

Первый раунд драфта НХЛ 2022 года: порядок выбора игроков

Читать «СЭ» в
Драфт НХЛ-2022.
Фото Global Look Press

В ночь на 8 июля в Монреале (Канада) пройдет первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ)-2022. Процедура начнется в 02.00 по московскому времени.

Порядок выбора игроков в первом раунде Драфта НХЛ-2022 выглядит следующим образом:

1. «Монреаль»

2. «Нью-Джерси»

3. «Аризона»

4. «Сиэтл»

5. «Филадельфия»

6. «Коламбус»

7. «Оттава»

8. «Детройт»

9. «Баффало»

10. «Анахайм»

11. «Сан-Хосе»

12. «Коламбус»

13. «Айлендерс»

14. «Виннипег»

15. «Ванкувер»

16. «Баффало»

17. «Нэшвилл»

18. «Даллас»

19. «Лос-Анджелес»

20. «Вашингтон»

21. «Питтсбург»

22. «Анахайм»

23. «Сент-Луис»

24. «Миннесота»

25. «Торонто»

26. «Монреаль»

27. «Аризона»

28. «Баффало»

29. «Эдмонтон»

30. «Виннипег»

31. «Тампа-Бэй»

32. «Аризона»

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Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
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