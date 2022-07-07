Первый раунд драфта НХЛ 2022 года: порядок выбора игроков
В ночь на 8 июля в Монреале (Канада) пройдет первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ)-2022. Процедура начнется в 02.00 по московскому времени.
Порядок выбора игроков в первом раунде Драфта НХЛ-2022 выглядит следующим образом:
1. «Монреаль»
2. «Нью-Джерси»
3. «Аризона»
4. «Сиэтл»
5. «Филадельфия»
6. «Коламбус»
7. «Оттава»
8. «Детройт»
9. «Баффало»
10. «Анахайм»
11. «Сан-Хосе»
12. «Коламбус»
13. «Айлендерс»
14. «Виннипег»
15. «Ванкувер»
16. «Баффало»
17. «Нэшвилл»
18. «Даллас»
19. «Лос-Анджелес»
20. «Вашингтон»
21. «Питтсбург»
22. «Анахайм»
23. «Сент-Луис»
24. «Миннесота»
25. «Торонто»
26. «Монреаль»
27. «Аризона»
28. «Баффало»
29. «Эдмонтон»
30. «Виннипег»
31. «Тампа-Бэй»
32. «Аризона»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -
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