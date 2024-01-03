«Флорида» переиграла «Аризону». Бобровский сделал 21 сэйв
«Флорида» на выезде обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НЗЛ — 4:1.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 из 22 бросков по своим воротам.
«Флорида» с 48 очками идет на 3-й строчке в Восточной конференции. «Аризона» рвсполагается на 8-й строчке — 40 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Флорида» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Голы: Верхэге — 19, 10:46 — 0:1. Керфут — 5 (мен., Крауз), 43:17 — 1:1. Райнхарт — 24 (бол., Барков, Верхэге), 47:56 — 1:2. Ткачак — 6, 48:38 — 1:3. Форслинг — 5 (п.в.), 57:39 — 1:4.
Вратари: Веймелка (57:23 — 57:39) — Бобровский.
Штраф: 40 — 23.
Броски: 22 (15+3+4) — 38 (14+9+15).
Наши: — - Куликов (13.28/2/+1).
3 января. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|36
|25
|11
|51
|2
|Каролина
|38
|21
|17
|46
|3
|Айлендерс
|37
|17
|20
|44
|4
|Филадельфия
|37
|19
|18
|43
|5
|Вашингтон
|35
|18
|17
|42
|6
|Нью-Джерси
|35
|19
|16
|40
|7
|Питтсбург
|36
|18
|18
|40
|8
|Коламбус
|39
|12
|27
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|36
|23
|13
|52
|2
|Флорида
|37
|23
|14
|48
|3
|Торонто
|34
|17
|17
|41
|4
|Тампа-Бэй
|39
|18
|21
|41
|5
|Детройт
|37
|17
|20
|38
|6
|Монреаль
|37
|16
|21
|37
|7
|Баффало
|38
|15
|23
|34
|8
|Оттава
|32
|14
|18
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|24
|14
|51
|2
|Виннипег
|36
|23
|13
|50
|3
|Даллас
|36
|22
|14
|48
|4
|Нэшвилл
|38
|21
|17
|43
|5
|Аризона
|36
|19
|17
|40
|6
|Сент-Луис
|36
|18
|18
|37
|7
|Миннесота
|36
|16
|20
|36
|8
|Чикаго
|37
|11
|26
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|38
|22
|16
|49
|3
|Лос-Анджелес
|33
|20
|13
|45
|4
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|5
|Сиэтл
|38
|15
|23
|39
|6
|Калгари
|37
|16
|21
|37
|7
|Анахайм
|36
|13
|23
|26
|8
|Сан-Хосе
|37
|9
|28
|21
|3.01
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|1 : 4
|3.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|1 : 6
|3.01
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|3 : 4
|3.01
|04:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|3 : 0
|3.01
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|1 : 3
|3.01
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|3 : 4
|3.01
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|4 : 2
|3.01
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|5 : 2
|3.01
|05:00
|
Аризона – Флорида
|1 : 4
|3.01
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|5 : 4 ОТ
|3.01
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|- : -
|3.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|- : -
|3.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|63
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|38
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|27
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|37
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1