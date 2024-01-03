Ничушкин стал второй звездой матча «Колорадо» — «Айлендерс»

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (5:4 ОТ).

В этой встрече 28-летний россиянин отметился дублем.

Первой звездой встречи стал еще один форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, на счету которого гол и две результативные передачи. Третья звезда матча — защитник «Эвеланш» Кейл Макар. Он отдал три результативные передачи в игре с «Айлендерс».