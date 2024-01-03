«Миннесота» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Уайлд» потерпели третье поражение подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Калгари» с 37 очками занимает 12-е место в Западной конференции, опережая на 1 очко «Миннесоту», которая идет на 13-й строчке.

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