«Чикаго» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Эдмонтон» победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Эдмонтон» занимает восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 43 очками в 37 матчах.

«Чикаго» идет на 15-й строчке с 26 очками в 41 игре.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте