Аргентина сыграет с Мексикой в США

Сборная Аргентины проведет товарищеский матч против Мексики в сентябре. Игра пройдет в Лос-Анджелесе.

Эта встреча пройдет в рамках подготовки обеих команд к финальной стадии чемпионата мира-2022 в Катаре.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка турнира состоится 1 апреля в Дохе.

Сборная Аргентины будет в первой корзине при жеребьевки групп ЧМ-2022, а Мексика — во второй.