Аргентина сыграет с Мексикой в США
Сборная Аргентины проведет товарищеский матч против Мексики в сентябре. Игра пройдет в Лос-Анджелесе.
Эта встреча пройдет в рамках подготовки обеих команд к финальной стадии чемпионата мира-2022 в Катаре.
Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка турнира состоится 1 апреля в Дохе.
Сборная Аргентины будет в первой корзине при жеребьевки групп ЧМ-2022, а Мексика — во второй.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|68
|45
|23
|98
|2
|Рейнджерс
|68
|44
|24
|93
|3
|Питтсбург
|69
|41
|28
|92
|4
|Вашингтон
|68
|37
|31
|84
|5
|Айлендерс
|66
|30
|36
|69
|6
|Коламбус
|68
|32
|36
|69
|7
|Нью-Джерси
|67
|24
|43
|53
|8
|Филадельфия
|67
|21
|46
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|67
|46
|21
|98
|2
|Торонто
|67
|43
|24
|91
|3
|Тампа-Бэй
|66
|42
|24
|90
|4
|Бостон
|67
|42
|25
|89
|5
|Детройт
|67
|26
|41
|61
|6
|Баффало
|68
|24
|44
|59
|7
|Оттава
|66
|23
|43
|52
|8
|Монреаль
|68
|18
|50
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|68
|48
|20
|102
|2
|Миннесота
|66
|41
|25
|87
|3
|Сент-Луис
|66
|37
|29
|83
|4
|Нэшвилл
|67
|39
|28
|82
|5
|Даллас
|65
|37
|28
|77
|6
|Виннипег
|69
|33
|36
|76
|7
|Чикаго
|68
|24
|44
|58
|8
|Аризона
|67
|21
|46
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|67
|40
|27
|89
|2
|Лос-Анджелес
|70
|37
|33
|84
|3
|Эдмонтон
|68
|38
|30
|81
|4
|Вегас
|69
|37
|32
|78
|5
|Ванкувер
|69
|32
|37
|73
|6
|Сан-Хосе
|67
|29
|38
|66
|7
|Анахайм
|68
|27
|41
|65
|8
|Сиэтл
|67
|21
|46
|48
Результаты / календарь
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1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
|1.04
|02:00
|
Айлендерс – Коламбус
|5 : 2
|1.04
|02:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|8 : 1
|1.04
|02:00
|
Каролина – Монреаль
|4 : 0
|1.04
|02:00
|
Торонто – Виннипег
|7 : 3
|1.04
|02:00
|
Флорида – Чикаго
|4 : 0
|1.04
|03:00
|
Миннесота – Питтсбург
|3 : 4 ОТ
|1.04
|04:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|2 : 3 Б
|1.04
|04:00
|
Колорадо – Сан-Хосе
|4 : 2
|1.04
|05:00
|
Анахайм – Даллас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|100
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|68
|97
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|67
|94
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|62
|50
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|68
|49
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|68
|46
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|46
|2.02
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|44
|2.11
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|53
|2.13
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