Жеребьевка ЧМ-2022: где смотреть прямую трансляцию

1 апреля в Дохе состоится официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу-2022

В пятницу, 1 апреля, в Дохе (Катаре) состоится официальная церемония жеребьевки чемпионата мира-2022 по футболу.

Мероприятие начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире жеребьевку покажет matchtv.ru.

Участники жеребьевки

Корзина 1 : Катар, Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания и Португалия.

Корзина 2 : Нидерланды, Дания, Мексика, Германия, США, Уругвай, Швейцария и Хорватия.

: Нидерланды, Дания, Мексика, Германия, США, Уругвай, Швейцария и Хорватия. Корзина 3 : Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Корея и Тунис.

: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Корея и Тунис. Корзина 4 : Канада, Камерун, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, три победителя плей-офф квалификации: Уэльс/Шотландия/Украина, Перу/Австралия/ОАЭ, Коста-Рика/Новая Зеландия.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.