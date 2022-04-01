Жеребьевка ЧМ-2022: где смотреть прямую трансляцию
1 апреля в Дохе состоится официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу-2022
В пятницу, 1 апреля, в Дохе (Катаре) состоится официальная церемония жеребьевки чемпионата мира-2022 по футболу.
Мероприятие начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире жеребьевку покажет matchtv.ru.
Участники жеребьевки
- Корзина 1: Катар, Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания и Португалия.
- Корзина 2: Нидерланды, Дания, Мексика, Германия, США, Уругвай, Швейцария и Хорватия.
- Корзина 3: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Корея и Тунис.
- Корзина 4: Канада, Камерун, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, три победителя плей-офф квалификации: Уэльс/Шотландия/Украина, Перу/Австралия/ОАЭ, Коста-Рика/Новая Зеландия.
Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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