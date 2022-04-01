Малкин делит с Ягром первое место по победным шайбам за «Питтсбург»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:3 ОТ).

35-летний россиянин забросил шайбу в овертайме. Таким образом, на счету Малкина 78 победных голов за «Пингвинз» — он сравнялся по этому показателю с Яромиром Ягром и делит с ним первую строчку. На третьем месте Сидни Кросби с 76 победными шайбами за франшизу.

В текущем сезоне Малкин провел 32 матча, в которых набрал 35 (17+18) очков.