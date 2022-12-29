«Анахайм» выиграл у «Вегаса» по буллитам и прервал серию из трех поражений
«Анахайм» обыграл «Вегас» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.
В основное время у хозяев отличился дублем Адам Хенрик, у гостей забросили Марк Стоун и Бен Хаттон.
В серии буллитов победил «Анахайм», за который забросили Тревор Зеграс и Трой Терри. Игроки «Вегаса» Марк Стоун и Райлли Смит не смогли реализовать свои попытки.
«Анахайм» прервал свою серию из трех поражений подряд, команда занимает 15-е место в таблице Западной конференции с 24 очками в 36 матчах. «Вегас» лидирует на Западе с 50 очками в 38 играх.
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«Анахайм» — «Вегас» — 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
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