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НХЛ, 29 декабря: «Тампа-Бэй» сыграет с «Монреалем», «Питтсбург» против «Детройта»

«Тампа-Бэй» сыграет с «Монреалем», «Питтсбург» встретится с «Детройтом» в матчах НХЛ
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Никита Кучеров с партнерами по «Лайтнинг».
Фото USA Today Sports

В ночь на 29 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты матчей 29 декабря (время начала — московское):

03.00. «Тампа-Бэй» — «Монреаль»

03.00. «Нью-Джерси» — «Бостон»

03.30. «Питтсбург» — «Детройт»

06.00. «Анахайм» — «Вегас»

06.00. «Сиэтл» — «Калгари»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 35 23 12 52
2 Нью-Джерси 34 22 12 46
3 Вашингтон 37 20 17 44
4 Питтсбург 34 19 15 43
5 Рейнджерс 36 19 17 43
6 Айлендерс 36 20 16 42
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 34 27 7 57
2 Торонто 35 22 13 50
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Оттава 34 15 19 33
8 Монреаль 34 15 19 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 36 21 15 48
2 Виннипег 35 21 14 43
3 Миннесота 34 20 14 42
4 Колорадо 33 19 14 40
5 Сент-Луис 35 16 19 35
6 Нэшвилл 33 14 19 33
7 Аризона 33 12 21 29
8 Чикаго 33 8 25 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 37 24 13 49
2 Лос-Анджелес 38 20 18 46
3 Сиэтл 32 18 14 40
4 Эдмонтон 36 19 17 40
5 Калгари 36 16 20 39
6 Ванкувер 34 16 18 35
7 Сан-Хосе 36 11 25 28
8 Анахайм 35 9 26 22
Результаты / календарь
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
29.12 03:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 - : -
29.12 03:30
Нью-Джерси – Бостон
 - : -
29.12 03:30
Питтсбург – Детройт
 - : -
29.12 06:00
Анахайм – Вегас
 - : -
29.12 06:00
Сиэтл – Калгари
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 67
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 36 51
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 31
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 34 25
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 23 1.94
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
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