НХЛ, 29 декабря: «Тампа-Бэй» сыграет с «Монреалем», «Питтсбург» против «Детройта»

«Тампа-Бэй» сыграет с «Монреалем», «Питтсбург» встретится с «Детройтом» в матчах НХЛ