«Калгари» в гостях обыграл «Сиэтл»

«Сиэтл» дома проиграл «Калгари (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителе отметились Тайлер Тоффоли, Назем Кадри и Джонатан Юберто. У хозяев отличились Райан Донато и Джейми Олексяк.

«Калгари» провел 37 матчей, набрав 41 очко и расположившись на 8-м месте в Западной конференции, «Сиэтл» расположился строчкой ниже, набрав 40 очков в 33 матчах.

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«Сиэтл» — «Калгари» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)