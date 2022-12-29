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Сегодня, 08:51

«Калгари» в гостях обыграл «Сиэтл»

Виктория Кравченко
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«Сиэтл» дома проиграл «Калгари (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителе отметились Тайлер Тоффоли, Назем Кадри и Джонатан Юберто. У хозяев отличились Райан Донато и Джейми Олексяк.

«Калгари» провел 37 матчей, набрав 41 очко и расположившись на 8-м месте в Западной конференции, «Сиэтл» расположился строчкой ниже, набрав 40 очков в 33 матчах.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Калгари» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

ХК Калгари Флэймз
ХК Сиэтл Кракен
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