«Анахайм» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» на выезде обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Питтсбург» набрал 10 очков и поднялся на 15-е место таблицы «Востока». Победная серия «Анахайма» завершилась на 6 матчах. «Дакс» с 14 очками занимает 6-е место на «Западе».

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