Бучневич: «Я просто ужасен весь сезон»

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич высказался о своей игре в этом сезоне НХЛ.

«Я просто ужасен весь сезон. Не знаю, что сказать. Ребята создают мне шансы, но я не могу их реализовать. Не знаю. Надеюсь, хоть одна шайба залетит. Я просто должен играть лучше и помогать команде. Сейчас я ничего не создаю, не помогаю команде. Нужно найти выход (из ситуации)», — цитирует игрока пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2022/23 форвард провел 63 матча и набрал 67 (26+41) очков. В этом сезоне его показатели — 3 (1+2) очка в 9 играх.

Главный тренер «Сент-Луиса» рассказал о состоянии Бучневича после травмы