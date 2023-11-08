Защитник «Сан-Хосе» Охотюк получил 10-минутный штраф за стычку после сирены

Защитник «Сан-Хосе» Никита Охотюк получил 10-минутный штраф в матче с «Филадельфией» (2:1) в регулярке НХЛ.

После финальной сирены 23-летний россиянин вступил в стычку с форвардом «Флайерз» Трэвисом Конекны, который также был оштрафован на 10 минут.

Под конец встречи по 10 минут штрафа получили Энтони Дюклер («Сан-Хосе») и Скотт Лоутон («Филадельфия»).