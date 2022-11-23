Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на безголевую серию форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Россиянин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (5:3).

«Смотрел эту игру, моменты у него были. Где-то не хватило везения, где-то точности. Сейчас прорвет и все будет нормально. Не надо делать из этого проблемы. Хоккей — это не только голы и передачи. В хоккее надо играть головой. Это командный вид спорта. Можно набрать сто очков и не попасть в плей-офф», — сказал Терещенко «СЭ».

31-летний россиянин не набирает очков на протяжении трех матчей подряд. Также безголевая серия Панарина увеличилась до 10 матчей — последний раз форвард забивал 31 октября в ворота «Аризоны» (3:2).

В текущем сезоне Панарин провел 20 матчей, в которых набрал 22 (5+17) очков.