Панарин — под огнем критики. Он не забивает уже 10 матчей подряд

«Рейнджерс» одержали волевую победу в Лос-Анджелесе.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» — 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)

Голы: Фиала — 7 (Кемпе, Копитар), 0:35 — 1:0. Виларди — 11 (бол., Фиала, Даути), 6:01 — 2:0. Шнайдер — 1 (Хытил, Лафренье), 22:22 — 2:1. Трочек — 7 (Линдгрен, Фокс), 32:01 — 2:2. Какко — 4 (Хытил, Лафренье), 38:44 — 2:3. Уокер — 1 (Копитар, Фиала), 46:12 — 3:3. Крайдер — 8 (Зибанежад, Фокс), 47:06 — 3:4. Крайдер — 9 (п.в., Веси, Миллер), 59:10 — 3:5.

Вратари: Петерсен (58:13 — 59:10) — Шестеркин (38:16 — 38:44).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 38 (13+10+15) — 25 (6+12+7).

Наши: — - Панарин (19.01/3/0).

23 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

«Лос-Анджелес» в первом периоде доминировал настолько уверенно, словно напротив была команда уровня АХЛ. Хозяева агрессивно прессинговали на чужой половине площадки, забив уже во второй смене. В их составе явно выделялся Кевин Фиала, который в атаке действовал на кураже и не стеснялся обыгрывать хоккеистов «Рейнджерс» один в один. В голевой атаке он ловко подработал себе шайбу коньком, на мгновение ускользнул от контроля мощного защитника Джейкоба Трубы и пробил Игоря Шестеркина.

«Рейнджерс» в нынешнем сезоне пока с трудом цепляются за восьмерку на Востоке и чередуют победы с поражениями в равной степени. Однако команда не так плоха, как показывают ее результаты. Подводит реализация, поскольку голевые моменты удается создавать довольно часто. По бросковой активности ньюйоркцы находятся среди лидеров, занимая пятую строчку (34,63 броска в среднем за игру). При этом команда Жерара Галлана достаточно хорошо защищается, позволяя соперникам наносить в среднем 28,16 броска по своим воротам за матч — это шестой показатель в лиге. Цифры продвинутой статистики тоже радуют экспертов. В чем же проблема?

Шестеркин в прошлом сезоне играл на божественном уровне и по делу завоевал «Везину». Сейчас россиянин опустился с небес на землю и пока выглядит как просто очень хороший вратарь. Один из многих, но не самый-самый. Тогда как Нью-Йорк уже привык к тому, что Игорь выдает чудеса на конвейер. Сейчас у него это получается делать лишь изредка. В первом периоде он не успел прочитать гениальный пас Фиалы и еще один раз за него сыграла перекладина после броска защитника «Кингз» Шона Уокера.

После перерыва гости заиграли активнее, но им крепко повезло. Вратарь Кэл Петерсен сначала проспал бросок от синей линии в ближний угол, а потом шайба влетела в сетку вследствие затейливого рикошета от клюшки защитника «Лос-Анджелеса» Дрю Даути. Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек не сразу поверил своему счастью.

Панарин в последние недели потерялся и попал под огонь критики. Он не забивает уже десять матчей подряд и против «Кингз» не набрал ни одного очка. Однако печальная статистика не всегда совпадает с тем, что видишь своими глазами. Артемий был заметен и создал несколько отличных моментов для своих партнеров. Очевидно, что он стал бояться брать игру на себя и бросать с любых позиций. Видимо, дело в психологии.

Ситуация, в которой он затянул с броском, подстраиваясь под шайбу, именно из этой серии. Обычно Панарин все делает быстро, а тут постарался сыграть наверняка, но при этом позволил Петерсену занять позицию и задеть шайбу, летевшую под перекладину, краем амуниции.

Голкипер «Кингз» очень нестабилен. Он порой не выручает в обычных ситуациях и при этом все равно делает нереальные вещи. В третьем периоде в прыжке краем ловушки ему удалось отбить шайбу после броска Каапо Какко. Это был самый зрелищный момент очень веселой игры.

«Лос-Анджелес» — очень интересная команда, способная действовать разнообразно и хитро. Однако качество игроков вызывает вопросы — глубины состава «Королям» все-таки не хватает, а звездным ветеранам типа Анже Копитара, Дрю Даути и Джонатана Куика в их «30 плюс» сложно тащить за собой остальных в каждом матче. Петерсен после блестящего эпизода с Какко подвел и не смог отбить шайбу после броска Криса Крайдера в ближний угол. Его коллега Шестеркин таких «подарков» сопернику не делал.