Панарину осталось набрать девять очков до 600 в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин близок к отметке в 600 очков в матчах НХЛ.

У 31-летнего россиянина на данный момент 591 (192+399) очко в лиге. Также ему не хватает одного результативного паса до 400 ассистов в НХЛ.

В текущем сезоне Панарин провел 20 матчей, в которых набрал 22 (5+17) очка.