Овечкин обогнал Бобби Орра по голевым передачам в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».
37-летний россиянин сделал 646-й результативный пас в лиге и вышел на чистое 70-е место по этому показателю, опередив Бобби Орра.
Рекорд по голевым передачам в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).
Овечкин занимает третье место по этому показателю среди российских хоккеистов в лиге. Больше него голевых передач сделали только Евгений Малкин (724) и Сергей Федоров (696).
Положение команд
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|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|31
|21
|10
|44
|2
|Каролина
|31
|19
|12
|44
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|Рейнджерс
|33
|18
|15
|41
|4
|Питтсбург
|31
|18
|13
|40
|5
|Айлендерс
|32
|18
|14
|37
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|33
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|24
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|44
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|30
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|15
|16
|32
|7
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|14
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|8
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|31
|14
|17
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|32
|18
|14
|42
|2
|Виннипег
|31
|20
|11
|41
|3
|Миннесота
|31
|18
|13
|38
|4
|Колорадо
|29
|16
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|6
|Нэшвилл
|29
|12
|17
|28
|7
|Аризона
|29
|10
|19
|24
|8
|Чикаго
|30
|7
|23
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|34
|17
|17
|39
|3
|Сиэтл
|30
|17
|13
|37
|4
|Эдмонтон
|32
|17
|15
|35
|5
|Калгари
|32
|14
|18
|34
|6
|Ванкувер
|30
|13
|17
|29
|7
|Сан-Хосе
|33
|10
|23
|26
|8
|Анахайм
|32
|9
|23
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Результаты / календарь
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28.12
|20.12
|03:00
|
Бостон – Флорида
|- : -
|20.12
|03:00
|
Вашингтон – Детройт
|- : -
|20.12
|03:00
|
Коламбус – Даллас
|- : -
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|- : -
|20.12
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|- : -
|20.12
|06:00
|
Аризона – Монреаль
|- : -
|20.12
|06:00
|
Вегас – Баффало
|- : -
|20.12
|06:30
|
Ванкувер – Сент-Луис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|32
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|49
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|32
|23
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|21
|1.83
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|1.96
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|12
|1.98
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