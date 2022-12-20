Овечкин обогнал Бобби Орра по голевым передачам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

37-летний россиянин сделал 646-й результативный пас в лиге и вышел на чистое 70-е место по этому показателю, опередив Бобби Орра.

Рекорд по голевым передачам в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Овечкин занимает третье место по этому показателю среди российских хоккеистов в лиге. Больше него голевых передач сделали только Евгений Малкин (724) и Сергей Федоров (696).