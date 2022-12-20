Форвард «Вашингтона» Дауд сделал дубль за 11 секунд в матче с «Детройтом», Овечкин сделал голевую передачу

Нападающий «Вашингтона» Ник Дауд сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» — 2:2.

Форвард забросил две шайбы за 11 секунд в конце второго периода. Александр Овечкин поучаствовал в первом голе Дауда — россиянин отдал голевую передачу.

На счету Дауда 12 (7+5) очков в 33 матчах за «Вашингтон» в нынешнем сезоне. У Овечкина 36 (20+16) очков в 34 играх.