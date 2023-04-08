Агент Овечкина рассказал о самочувствии хоккеиста

Агент Александра Овечкина Глеб Чистяков прокомментировал для «СЭ» травму нападающего «Вашингтона», которую он получил перед матчем с «Флоридой».

«Как он себя чувствует? Все хорошо. Когда восстановится? Не знаю, когда он вернется на лед», — сказал Чистяков «СЭ».

В текущем сезоне Овечкин провел за «Кэпиталз» 72 матча и набрал 74 (42+32) очка.

«Вашингтон» занимает 13-е место в таблице «Востока» с 77 очками в 78 матчах.