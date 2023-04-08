Овечкин пропустит тренировку перед матчем с «Флоридой» из-за травмы

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит тренировку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды», сообщает журналист Тарик Эль-Башир в Twitter.

По информации источника, у 37-летнего форварда травма верхней части тела. Решение об участии хоккеиста в матче будет принято перед его началом.

В текущем сезоне Овечкин провел за «Кэпиталз» 72 матча и набрал 74 (42+32) очка.

Матч «Вашингтон» — «Флорида» пройдет 9 апреля в 02.00 по московскому времени.