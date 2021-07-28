36-летний Сутер подписал контракт с «Далласом» на 14,6 миллиона

Защитник Райан Сутер, получивший статус свободного агента после выкупа контракта «Миннесотой», продолжит карьеру в «Далласе».

36-летний игрок обороны подписал со «Старз» четырехлетний контракт с американским клубом с кэпхитом 3,65 миллиона долларов.

Welcome to #TexasHockey! ?



We have signed Ryan Suter to a 4-year contract through the 2024-25 season.



? https://t.co/P54FZyJaHS pic.twitter.com/QX7vnJRdaX — Dallas Stars (@DallasStars) July 28, 2021

В минувшем сезоне на счету Сутера 19 (3+16) очков в 56 матчах. От «Уайлд» он получит 6,67 миллиона долларов в течение восьми лет (по 833 тысячи до 2029 года).