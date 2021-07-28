36-летний Сутер подписал контракт с «Далласом» на 14,6 миллиона
19:08
Защитник Райан Сутер, получивший статус свободного агента после выкупа контракта «Миннесотой», продолжит карьеру в «Далласе».
36-летний игрок обороны подписал со «Старз» четырехлетний контракт с американским клубом с кэпхитом 3,65 миллиона долларов.
В минувшем сезоне на счету Сутера 19 (3+16) очков в 56 матчах. От «Уайлд» он получит 6,67 миллиона долларов в течение восьми лет (по 833 тысячи до 2029 года).
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/stars/news/dallas-stars-sign-defenseman-ryan-suter-to-four-year-contract/c-325835508
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