«Вегас» объявил о продлении контракта с защитником Мартинесом

Защитник Алек Мартинес подписал трехлетний контракт с «Вегасом», информирует пресс-служба клуба в Twitter. Годовая зарплата 34-летнего хоккеиста — 5,25 миллионов долларов.

THE MARTY PARTY IS GOING ON FOR THREE MORE YEARS!!! ?



Alec Martinez is back on a three-year contract worth an AAV of $ 5.25 million ?https://t.co/dtY6LBscFw — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) July 28, 2021

В минувшем регулярном чемпионате защитник провел 53 матча и набрал 32 (9+23) очка.

В розыгрыше Кубка Стэнли он провел 19 матчей, в которых набрал шесть очков (4 шайбы + 2 передачи), также американский защитник стал лидером плей-офф по блокированным броскам (72).