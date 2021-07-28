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«Вегас» объявил о продлении контракта с защитником Мартинесом

19:17
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Защитник Алек Мартинес подписал трехлетний контракт с «Вегасом», информирует пресс-служба клуба в Twitter. Годовая зарплата 34-летнего хоккеиста — 5,25 миллионов долларов.

В минувшем регулярном чемпионате защитник провел 53 матча и набрал 32 (9+23) очка.

В розыгрыше Кубка Стэнли он провел 19 матчей, в которых набрал шесть очков (4 шайбы + 2 передачи), также американский защитник стал лидером плей-офф по блокированным броскам (72).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/GoldenKnights/status/1420417044541935622

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