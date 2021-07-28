«Оттава» обменяет Дадонова в «Вегас»

Нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов будет обменян в «Вегас», сообщает в Twitter журналист Кевин Уикс.

По информации источника, взамен на 32-летнего россиянина канадский клуб получит выбор на драфте в 2022 года и права на 34-летнего защитника Ника Холдена.

«Сенаторз» заключили с Дадоновым контракт на три года перед стартом прошлого сезона. Кэпхит контракта — 5 миллионов долларов.

В прошлом регулярном чемпионате 32-летний форвард набрал 20 (13+7) очков в 55 матчах.